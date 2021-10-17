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Роман Пасевич: "Первый гол посвятил ксендзу, который когда-то свозил меня на "Борисов-Арену"

Вингер "Сморгони" Роман Пасевич, оформивший дубль в ворота "Витебска" (2:0) в 26-м туре высшей лиги, прокомментировал сегодняшнюю победу.


- Очень настраивались на игру и победу. Все понимали, что это был наш последний шанс запрыгнуть в вагон и продолжить битву. Понятно, цитирует football.by,  что от "Славии" отставание серьезное, но официально не покинули высшую лигу. Все довольны победе!

- Как прошли две недели? Насколько трудно было отходить от крупных поражений?

- Очень тяжело было морально. Такие счета - 0:5, 0:5, 1:7... Мы профессионалы и нас эти поражения мотивировали ещё сильнее. И результат на лицо. Собрались. До последнего бились. Молодцы. все - красавцы.

- Кому посвящено празднование первого гола?

- Есть один ксендз. Он преподает в костеле. Он с детства рядом со мной. Он исполнил мою мечту - свозил на "Борисов-Арену". И я обещал ему, что когда буду играть в высшей лиге, то обязательно посвящу ему гол. Вот получилось.
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