



- Очень настраивались на игру и победу. Все понимали, что это был наш последний шанс запрыгнуть в вагон и продолжить битву. Понятно, цитирует football.by, что от "Славии" отставание серьезное, но официально не покинули высшую лигу. Все довольны победе!





- Как прошли две недели? Насколько трудно было отходить от крупных поражений?





- Очень тяжело было морально. Такие счета - 0:5, 0:5, 1:7... Мы профессионалы и нас эти поражения мотивировали ещё сильнее. И результат на лицо. Собрались. До последнего бились. Молодцы. все - красавцы.





- Кому посвящено празднование первого гола?





- Есть один ксендз. Он преподает в костеле. Он с детства рядом со мной. Он исполнил мою мечту - свозил на "Борисов-Арену". И я обещал ему, что когда буду играть в высшей лиге, то обязательно посвящу ему гол. Вот получилось.