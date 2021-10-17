+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Шахтер» и БАТЭ выяснили, кто продолжит чемпионскую гонку

Борисовский БАТЭ сенсационно проиграл в гостях мозырской «Славии».



В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги наступила завершающая стадия — накануне были сыграны первые матчи 26-го тура.

В субботу в трех матчах были зафиксированы два неожиданных результата: «Сморгонь» (15-е место), одной ногой уже находящаяся в первой лиге, на своем поле переиграла «Витебск» (7-е место)— 2:0, а «Славия» в родных пенатах была сильнее БАТЭ — 3:1 (в последних десяти матчах борисовчане одержали лишь четыре победы; поражение в Мозыре практически завершило чемпионскую гонку — теперь главная задача «желто-синих» не упустить серебро), пишет Naviny.online.

В третьем матче «Ислочь» одержала победу в матче со «Слуцком» — 1:0.

Отметим, что техническую победа (3:0) присуждена «Неману» из-за снятия с турнира «Спутника».  

Сегодня состоятся оставшиеся матчи:  

«Минск» — «Гомель» (начало в 13:00);
«Рух» — «Динамо» (Мн) (15:00);
«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) (17:00);
«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (19:30).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]