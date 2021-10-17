



В женском турнире первой сеянной стала белорусская спортсменка Арина Соболенко, второй номер — у испанки Гарбинье Мугурусы, третий — у гречанки Марии Саккари, четвертый — у россиянки Анастасии Павлюченковой. Первые четыре номера посева начнут свой путь на турнире со второго круга.





Розыгрыш основной сетки турнира стартует 18 октября.





Для Соболенко это будет первый турнир после перенесенного коронавируса. "Кубок Кремля" станет этапом подготовки к итоговому чемпионату ВТА в Мексике, куда белоруска отобралась впервые в карьере, пишет Прессбол.



















