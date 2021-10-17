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В МОК сообщили о сомнениях международных федераций о ЧМ раз в два года

Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен планами Международной федерации футбола (ФИФА) относительно проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.



Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение об этом. 22 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил заявление, в котором подчеркивается, что такое развитие событий может привести к ряду рисков. В их числе снижение значимости чемпионата мира, риски для будущего женских турниров и здоровья игроков из-за сокращения времени на отдых.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении.

Инфантино отмечал, что подобное решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.
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