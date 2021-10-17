







Инцидент произошел на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобиле во время игры школьных команд по американскому футболу. Известно, пишет ru.oxu.az, что среди раненых двое несовершеннолетних.





По словам начальника местной полиции Пола Прайна, стрельба велась в коридоре, ведущем на выход со стадиона. Всего было произведено семь выстрелов. Он сказал, что, возможно, причиной стала ссора двух мужчин. В полиции уточнили, что аресты пока не проводились, ведется расследование.





На кадрах с места происшествия видно, как игроки и зрители, услышав выстрелы, сначала пытаются определить, откуда ведется стрельба, а потом бегут в поисках укрытия.