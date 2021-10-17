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В США на футбольном матче произошла стрельба

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на стадионе в Алабаме (США). Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стрелок пока не найден.



Инцидент произошел на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобиле во время игры школьных команд по американскому футболу. Известно, пишет ru.oxu.az, что среди раненых двое несовершеннолетних. 

По словам начальника местной полиции Пола Прайна, стрельба велась в коридоре, ведущем на выход со стадиона. Всего было произведено семь выстрелов. Он сказал, что, возможно, причиной стала ссора двух мужчин. В полиции уточнили, что аресты пока не проводились, ведется расследование.

На кадрах с места происшествия видно, как игроки и зрители, услышав выстрелы, сначала пытаются определить, откуда ведется стрельба, а потом бегут в поисках укрытия.
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