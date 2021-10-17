ГУБОПиК задержал Максима Филипова, админа сайта dinamo-minsk.org
Неофициальный телеграм-канал ГУБОПиКа похвастался задержанием одного из администраторов dinamo-minsk.org Максима Филипова. В канале опубликовано «признательное» видео и фото бело-красно-белых флагов.
Максим Филипов. Скриншот видео.
Традиционно, понять, в чем именно провинился поклонник минской футбольной команды, сложно. Сам Максим говорит, пишет Reform.by, что участвовал в акциях протеста в августе-сентябре 2020 года и был подписан на протестные телеграм-каналы.
В ГУБОПиКе так пояснили причину задержания: «Сайт превратился в филиал змагарского ада, а сам админ начал участвовать в массовых беспорядках».
Когда произошло задержание, в чем именно обвиняют Максима, не сообщается. Первые сообщения о задержании админа в гостевой сайта dinamo-minsk.org появились поздно вечером 13 октября.
09:54 17/10/2021
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