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Зидан отклонил предложение "Ньюкалса"

Зинедину Зидану поступило предложение возглавить "Ньюкасл", но экс-тренер "Реала" его отклонил. Об этом сообщают французские СМИ.


По их информации, Зидан мечтает возглавить сборную Франции и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы получить эту должность.

Кроме "Ньюкасла", интерес к Зидану приписывали ПСЖ и "Ювентусу". 49-летний француз покинул пост главного тренера "Реала" летом 2021 года, пишет Прессбол.
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