



По их информации, Зидан мечтает возглавить сборную Франции и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы получить эту должность.





Кроме "Ньюкасла", интерес к Зидану приписывали ПСЖ и "Ювентусу". 49-летний француз покинул пост главного тренера "Реала" летом 2021 года, пишет Прессбол.



