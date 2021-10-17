Зидан отклонил предложение "Ньюкалса"
Зинедину Зидану поступило предложение возглавить "Ньюкасл", но экс-тренер "Реала" его отклонил. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, Зидан мечтает возглавить сборную Франции и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы получить эту должность.
Кроме "Ньюкасла", интерес к Зидану приписывали ПСЖ и "Ювентусу". 49-летний француз покинул пост главного тренера "Реала" летом 2021 года, пишет Прессбол.
09:31 17/10/2021
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