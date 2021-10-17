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Килиан Мбаппе покинет ПСЖ в конце сезона

22-летний французский нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен перейти покинуть "ПСЖ" и уйти в "Реал".

 
 
Как утверждает AS, форвард принял принципиальное решение не продлевать контракт с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.

Напомним, пишет football.by, нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако".

Летом футболиста очень хотел приобрести "Реал", но парижский клуб в последний момент сорвал сделку.

При этом "Реал" уже выслал предварительный вариант контракта нападающему. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.
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