Как утверждает AS, форвард принял принципиальное решение не продлевать контракт с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.





Напомним, пишет football.by, нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако".





Летом футболиста очень хотел приобрести "Реал", но парижский клуб в последний момент сорвал сделку.





При этом "Реал" уже выслал предварительный вариант контракта нападающему. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.