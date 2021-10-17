- С Гончаренко расстался на какой ноте?





- А на какой я мог расстаться? Он был моим тренером 4,5 года и все это время мы бились друг за друга. Что я могу сказать про него плохого?





- Много вбрасывалось разной информации, что в команде некоторые устали от него.



