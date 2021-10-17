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Игорь Акинфеев: "Гончаренко был моим тренером 4,5 года, и все это время мы бились друг за друга"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о работе с белорусским специалистом Виктором Гончаренко. Напомним, Гончаренко руководил армейцами в 2016–2021 годах.

 
 
- С Гончаренко расстался на какой ноте?

- А на какой я мог расстаться? Он был моим тренером 4,5 года и все это время мы бились друг за друга. Что я могу сказать про него плохого?

- Много вбрасывалось разной информации, что в команде некоторые устали от него.

- Не было такого. Бывало, что он эмоционально надавливал. Но мы общались с ним, и я говорил: "Михалыч, надо немного отпустить команду". Ничего сверх этого не было. Наоборот, в последнее время он убрал некоторые теории, чтобы ребятам было чуть поспокойнее. Тут просто так получилось: закончился его цикл. И он сам это понял, и руководство. Они встретились все обсудили, и решили, что так будет лучше. Руки пожали, и разошлись, пишет football.by.
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