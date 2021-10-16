



Организация таким образом отметила стремление теннисистки к привлечению внимания к вопросам социальной справедливости и психического здоровья.





"У меня хватило смелости просто говорить. Когда я росла, я видела, как все люди вокруг меня делают более удивительные вещи: они не боялись отстаивать то, во что верили", — цитирует Осаку ESPN.





Осака снялась с "Ролан Гаррос-2021". До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему "игнорирования ментального здоровья спортсменов". Организаторы подвергли ее решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на 15 тыс долларов. 31 мая Осака объявила, что снимается с турнира. Также Наоми приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием "провести время с друзьями и семьей", пишет Прессбол.



