



"Что-то в этот раз очень быстро. Мы ведь уже слышали про то, что наши футболисты никакие в том же исполнении. И те никакие тогда футболисты, сегодня уже, оказывается, были высокого уровня. Может, сначала в зеркало глянуть? Если такие футболисты и детский футбол, зачем шел на это место?



