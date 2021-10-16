Исаев: «Зачем шел на это место?» Агент прокомментировал слова Кондратьева о развитии футбола в Беларуси
Агент Валерий Исаев поделился мнением о высказывании главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева о развитии футбола в стране.
"Что-то в этот раз очень быстро. Мы ведь уже слышали про то, что наши футболисты никакие в том же исполнении. И те никакие тогда футболисты, сегодня уже, оказывается, были высокого уровня. Может, сначала в зеркало глянуть? Если такие футболисты и детский футбол, зачем шел на это место?
Как по мне, все на своих местах сегодня: "реформаторы" в АБФФ, профессиональный штаб с омоложением и правильными выводами, играющие для болельщиков, но без удачи футболисты. В любом случае до 2028-го еще время есть", – написал Исаев на своей странице в Facebook. Его цитирует football.by
16:27 16/10/2021
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