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Серебряный призер Олимпиады в Токио рассказала, что изменилось после завоевания медали Игр

Ирина Курочкина: звание призера Олимпиады вроде меня никак не изменило. Были раньше моменты, когда заносило, поэтому одергиваю себя

Могла ли тогда подумать о том, что впереди у тебя будут Олимпийские игры и медаль?
Если бы мне сказали, что так будет, я бы посмеялась. Уже после тренеры стали говорить мне, что все получается. А в себя поверила после первого выигранного чемпионата страны. Там победила девочек, которые по уровню были выше. Осознала, что, если буду трудиться, смогу достичь чего-то. Даже сейчас, казалось бы, могу отдыхать, не тренироваться, а все равно каждый день прихожу в зал.

Тебя саму как-то изменило звание призера Олимпийских игр?
Вроде нет — общаюсь со всеми так же, как и раньше, хотя со стороны виднее. Я постоянно опускаю себя на землю. У меня были раньше моменты, когда заносило, поэтому одергиваю себя. Все еще борюсь с сомнениями. Может, меня не хватит на следующий олимпийский цикл? Может, я уже добилась всего, на что способна? Из-за этого расслабиться и в полной мере осознать, что стала призером Олимпиады, пока не получается. Хотя, когда только пришла в борьбу, олимпийская медаль была моей мечтой… Новой пока не придумала. А цель у меня одна — быть счастливой. Все просто, — цитирует Курочкину "СБ".
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