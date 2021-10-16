"То, что происходит, — ненормально. Летом снова состоятся четыре игры Лиги наций, и это тоже безумие. В то время, когда была создана Лига наций, мы говорили, что это турнир, совершенно не имеющий смысла. Причина — слишком много бессмысленных товарищеских матчей. Но так как турнир существует, нет больше возможности выйти из игры.





Все футбольные федерации адаптировались под ситуацию, а платить за это приходится игрокам. Абсолютное безумие. Это не нормально — поступать таким образом. Подобная жадность отражается на футболистах. Я не знал, что будет игра за третье место в Лиге Наций, это лишено всякого смысла. С учетом требований, предъявляемых к игрокам, это невозможно", — цитирует Клоппа Sky Sport.



