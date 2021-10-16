Как пишет Sputnik, международная федерация футбола эвакуировала из Афганистана почти сто местных футболистов, сообщается на сайте организации.

"FIFA может подтвердить, что после сложных переговоров при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти 100 членов футбольных команд, включая игроков-женщин", – говорится в сообщении.

В федерации выразили благодарность катарскому правительству за поддержку и за обеспечение безопасного полета спортсменов на чартере компании Qatar Airways из Кабула в Доху.





В организации подчеркнули, что с августа руководство FIFA тесно сотрудничает с правительством Катара по поводу эвакуации афганских спортсменов и будет работать и далее в этом направлении.











