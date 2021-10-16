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Шкурин не попал в заявку киевского "Динамо" на матч со "Львовом"

Белорусский нападающий киевского "Динамо "Илья Шкурин не попал в заявку команды на матч 11-го тура чемпионата Украины против "Львова", который, напомним, возглавляет Олег Дулуб.

Главный тренер "сине-белых" Мирча Луческу назвал 21 игрока. Вне заявки, кроме Шкурина, остались Денис Бойко, Денис Антюх, Владислав Кулач.

В нынешнем сезоне наш соотечественник принял участие в 5 матчах украинской Премьео-лиги, в которых отметился двумя ассистами.

Матч "Львов" – "Динамо" пройдет в субботу, 16 октября, пишет football.by
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