Что думаете о последних результатах сборной?

Не так уж сложно было угадать эти результаты. Хотя в игре с Эстонией я ставил на ничью — 1:1 или 2:2. Эстонцы два забили, а белорусы подвели. Не думал, что наша команда сыграет так слабо. Если бы мне кто-нибудь сказал, что за первый тайм эстонцы подадут 12 угловых, то я, наверное, покрутил бы пальцем у виска. Это нереальный результат. В то же время белорусы практически ничего не создали. Поэтому угадать такую уверенную победу эстонцев… Думаю, белорусы прекрасно понимали и играли на ничью, чтобы не занять последнее место в группе. И это их подвело. Надо было действовать значительно смелее. Выше встречать, более активно играть. Ну а результат второго матча — с чехами — угадать было проще.









Много было вопросов и споров об игроках, которые вызываются в сборную. Понятно, парни стараются выделяться на уровне чемпионата Беларуси, играют как могут. Но считаете ли вы, что в сборной собраны действительно сильнейшие футболисты страны?

Ваши слова о том, что парни стараются… Вот пропускаем мы второй гол в игре против Чехии. Потеря мяча — и пять человек наблюдают, как соперник выбегает в контратаку. Ну, если это называется старанием… Я не согласен с этим. Сколько было эпизодов? Потеря мяча — мы пешком назад возвращаемся. Да, кто-то там старается, кто-то бьет по ногам. Почему бьем по ногам? Потому что нет мастерства отобрать мяч чисто. При отборе сразу идет потеря, потому что мы не можем играть под сопротивлением. И то, что я вижу на сегодняшний день… Говорим о каком-то мастерстве, о том, что нам не повезло. Какое может быть везение, если мы ни разу не ударили в створ ворот? Отбирать мячи, бегать и предлагать себя — это, думаю, можно? В этом есть мастерство. Я считаю, что на данный момент игроки из чемпионата Беларуси не готовы играть даже на средних скоростях европейского футбола. Это показали и игры в еврокубках. Ни одна из наших команд не прошла первый раунд. Проиграли все, причем все — вчистую. Хотя многие соперники даже не вошли тогда в свой чемпионат, — передает слова Гуренко news.pm.by.



