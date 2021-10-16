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Пеле заявил, что выздоравливает и готов снова сыграть в футбол

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, выздоравливающий после операции, заявил об улучшении состояния и готовности вскоре сыграть в футбол.

"Слава Богу, я чувствую себя хорошо и даже готов сыграть в футбол в воскресенье", - сообщил Пеле в видеопослании, опубликованном в Instagram его дочерей.

Но после трехкратный чемпион мира дал понять, что обещание играть снова в футбол является скорее шуткой.

Всемирно известный бразильский 80-летний футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Спортсмен сообщал, что чувствует себя хорошо и переживать за его состояние не стоит. 

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета, пишет ru.oxu.az со ссылкой на телеканал Звезда.
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