"Слава Богу, я чувствую себя хорошо и даже готов сыграть в футбол в воскресенье", - сообщил Пеле в видеопослании, опубликованном в Instagram его дочерей.





Но после трехкратный чемпион мира дал понять, что обещание играть снова в футбол является скорее шуткой.





Всемирно известный бразильский 80-летний футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Спортсмен сообщал, что чувствует себя хорошо и переживать за его состояние не стоит.





Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета, пишет ru.oxu.az со ссылкой на телеканал Звезда.



