– "Торпедо" перед паузой на сборные: поражение, ничья, победа с вашим дублем и блестящей игрой. Впереди "Шахтер". Ваши прогнозы?





– Возможно, не помогу ребятам, так как чуть-чуть приболел. Очень сильно хотел бы сыграть, очень сильно настраивался. Потому что для меня такие игры вдвойне интереснее, вдвойне мотивируют больше. Люблю такие серьезные матчи и ажиотаж. В той же Венгрии за три года у нас каждая игра была как Лига чемпионов, потому что там и болельщики, и стадионы, и антураж – это просто кайф!





Потом, когда вернулся в Беларусь, вот этого драйва и не хватало, потому что иногда такие матчи есть, что можно уснуть на поле. А так, думаю, игра с "Шахтером" будет интересной несмотря на то, что не так уж у нас складывается этот сезон. Но я уверен, что парни поедут к "Шахтеру" и дадут бой и покажут интересную игру. Я в этом уверен.





– "Шахтер" – чемпион? Или еще интрига жива, как считаете?

– Все-таки хочется верить, что интрига жива. Мы постараемся эту интригу сохранить.





– Вы в чемпионате Беларуси давно не чужой человек. Как относитесь к разговорам о том, что чемпионат слабый, БАТЭ не тот и чемпионы меняются. Что-то ответите этим людям?

– Начнем с того, что "Шахтер" реально стал сильнее. Мы прекрасно понимаем, что и денег у команды больше появилось, и состав реально очень хороший. А по поводу чемпионата: я играл в "Динамо" в 2016-м, а потом уехал в Венгрию на три года. Потом приехал в Беларусь. И если сравнивать 2016-й год, например, и сейчас, то могу сказать, что тогда был сильнее чемпионат. Сейчас, наверное, все-таки чуть-чуть просел. Но что имеем, то имеем.





– В таблице сейчас 9-е место у "Торпедо". Это по делу или где-то можно сказать, что моменты невезения были? Голы на последних минутах и т.д?





– Честно, здесь нужно много анализировать и разбирать. Так сразу и не скажешь. Нужно складывать все пазлы, почему все так получилось. Проблемы были, есть и остаются. Но правильно будет, если эти вопросы останутся внутри нашей кухни. Самое главное хорошо разобраться, сделать правильные выводы и смотреть в будущий сезон, чтобы не повторить ошибок.





– Еще напрашивается вопрос: отставка Пунтуса в сезоне. Правильное или нет было это решение?

– Именно решение руководства я не буду комментировать. Только хочу сказать большое спасибо Юрию Иосифовичу за проделанную работу, за эту бронзу и за все человеческие качества – большой поклон этому человеку. Я очень рад, что мы познакомились и в моей жизни появился вот такой тренер и человек, от которого можно взять много хорошего. Я очень рад этому. Я помог ему, а он – помог мне. Я благодарен ему за это.





– Многие футболисты, которые работали с Юрием Иосифовичем отзывались о нем так, что он не просто тренер, а как наставник, отец и друг. Может, у вас есть какие-то есть интересные истории, связанные с личным отношением?

– Не хотелось бы вникать в подробности того, какие у меня были вопросы или проблемы, которые возникали. Но был такой момент, что я человеку звонил в 12 или в час ночи и он просто выручал меня и делал от себя все зависящее, чтобы помочь мне в моем вопросе, который у меня был. Этот человек реально для футболистов как отец. Только хорошее могу о нем сказать.





– Есть такое мнение, что в Беларуси не так охотно доверяют молодым игрокам, не дают много игровой практики. В "Торпедо", может, вы назовете перспективного молодого футболиста, который в будущем при доверии может заиграть за границей?

– Даже когда Юрий Иосифович собирал всю эту команду и пришла плеяда молодых игроков, то он нас, футболистов постарше, всегда просил помогать им и передавать опыт. И мы много помогали молодым игрокам. Не буду называть фамилии, они это знают. Просто кто хочет брать что-то для себя, то я вижу, что он берет и улучшает себя. Может где-то индивидуально доработать и так далее. Кому это неинтересно, то ты ему это не вложишь в его голову. Человек только может тебя послушать в одно ухо, а в другое выпустить. У каждого молодого футболиста все зависит от него.





К сожалению, это не будет какой-то новостью, когда мы были молодые, наше поколение – это совсем было по-другому. Не знаю, может, время меняется. Сейчас молодые игроки чуть-чуть другие, чуть-чуть другим заняты. И нет у них таких правил жизни как у нас были тогда. Тогда ты не мог старшему огрызнуться и т.д., потому что быстро на место ставили. А сейчас, когда ты в нормальном тоне разговариваешь с молодым и подсказываешь ему: "Вот так неправильно, вот в наше время было так. А вы сейчас позволяете себе вот это". И он на меня с такими глазами на лоб и думает, что я ему какие-то басни рассказываю. И он говорит: "Да такого быть не может!". Я ему говорю, что реально такую школу проходил. Я знал где можно, а где – нельзя. Где нужно уважать, а где нужно – слушать.





Сейчас молодежь другая. Больше думают, что они все знают и учиться им не надо. Но у каждого свой путь. Я всем как помогал, так и продолжаю помогать. Чем могу, тем подсказываю. Те ребята, которые хотят развиваться, они берут это для себя. Фамилии называть не буду, кто будет игроком, а кто – нет. Это будет некорректно. Так что пусть ребята работают. Я всегда за молодых и всегда им помогаю.





– Близится концовка чемпионата. Кого бы назвали лучшим игроком? Или, может, тройку лучших.

– Мне очень сильно нравилась игра Антича. Я с ним пересекался еще когда мы с минским "Динамо" играли с "Войводиной" в Лиге Европы. Как раз от них мы тогда и вылетели. Это был вроде третий или четвертый раунд. Мы как раз на фланге друг против друга играли. Он мне еще тогда понравился. Потом я его встретил уже в "Шахтере". Он очень сильный игрок, легионер. Не знаю, что с ним случилось в последнее время, когда он перестал играть. Может, там есть своя внутренняя кухня. Мы не знаем, что там случилось. Но для меня он всегда был хорошим и сильным игроком.





Еще очень нравится мне вратарь "Руха" Павел Павлюченко. Ну а третий – Дембо Дарбо. Он забивает. К сожалению, в еврокубках себя не проявил, но на этом уровне видно, что у него есть еще запас сил. Тоже стоит его выделить, потому что реально забивает почти в каждом матче и сейчас лучший бомбардир.





– В общем, футболисты есть и есть кому вручить это звание. А вот кого бы вы назвали лучшим тренером чемпионата?

– Пока без сомнений, не в обиду другим тренерам, пока это тренер "Гомеля" Иван Биончик. Думаю, это не будет ни для кого новость, потому что клуб только вышел из первой лиги в вышку и сразу показывает результат. И не просто результат, а красивую игру. Это мне импонирует. Наверное, на данный момент ему бы отдал это звание.





– Иван Биончик еще может остаться в Беларуси, в следующем сезоне дальше с "Гомелем" побеждать и выигрывать медали. Юрий, а вы останетесь в Беларуси? Есть планы остаться в чемпионате Беларуси или есть какие-то другие идеи?

– Хех, ну давайте доживем до конца чемпионата. Пока говорить рано о чем-то. Главное, чтобы мои желания и клуба совпадали. Тогда будет все хорошо.



