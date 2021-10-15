Федорова сразу задержали и увезли в Центральное РУВД. Согласно протоколу, именно на территории РУВД парень «оказал неповиновение сотрудникам милиции», за что на него составили протокол по ст. 24.3 КоАП, сообщают правозащитники.





Сегодня дело Владислава рассмотрела судья Центрального района Виктория Шабуня. Вину свою Федоров признал, но утверждает, что неповиновения не оказывал. Милиционер на суде рассказал, что Федорова задержали по подозрению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Приговор — 15 суток.





Это уже не первое задержание после осмотра вещей перед началом хоккейного матча. В сентябре на сутки отправили 20-летнего студента БНТУ Максима Лычковского, которого задержали при таких же обстоятельствах, пише т Nashaniva.com







