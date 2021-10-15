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Соболенко - вторая ракетка мира получила "уайлд кард" на "Кубок Кремля"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила место в основной сетке "Кубка Кремля", сообщил спортивный журналист Михал Самульски в своем твиттер-аккаунте в пятницу.

Соболенко получила "уайлд кард" на "Кубок Кремля"


"Уайлд кард" от организаторов турнира категории WTA-500, который стартует в Москве 18 октября, также получили россиянка Анастасия Потапова, румынка Симона Халеп и эстонка Анетт Контавейт.
"Кубок Кремля" станет этапом подготовки к итоговому чемпионату WTA в Мексике, на который Соболенко отобралась впервые в карьере.
interfax.by
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