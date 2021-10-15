Соболенко получила "уайлд кард" на "Кубок Кремля"









"Уайлд кард" от организаторов турнира категории WTA-500, который стартует в Москве 18 октября, также получили россиянка Анастасия Потапова, румынка Симона Халеп и эстонка Анетт Контавейт.

"Кубок Кремля" станет этапом подготовки к итоговому чемпионату WTA в Мексике, на который Соболенко отобралась впервые в карьере.



