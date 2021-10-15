Шарангович: Скоро в НХЛ придут еще несколько ребят из Беларуси
Форвард Нью-Джерси Девилз Егор Шарангович рассказал о том, что в будущем в НХЛ будет больше белорусов.
«Это захватывающе, и для меня большая честь представлять свою страну. Скоро придут еще несколько ребят из Беларуси. Может быть, через год. Может быть, через два.
Сейчас у нас шестеро игроков будут выступать в АХЛ, еще пара в Канадской хоккейной лиге. И скоро они должны приехать в НХЛ.
Я горжусь тем, что у меня получилось закрепиться в НХЛ, и я надеюсь, что они тоже считают, что смогут это сделать», — заявил Шарангович.
В ночь на 16 октября Девилз примут Чикаго Блэкхоукс. Начало встречи — 2:00 по белорусскому времени.
Источник: sportarena.by
16:18 15/10/2021
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