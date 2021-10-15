«Это захватывающе, и для меня большая честь представлять свою страну. Скоро придут еще несколько ребят из Беларуси. Может быть, через год. Может быть, через два.





Сейчас у нас шестеро игроков будут выступать в АХЛ, еще пара в Канадской хоккейной лиге. И скоро они должны приехать в НХЛ.





Я горжусь тем, что у меня получилось закрепиться в НХЛ, и я надеюсь, что они тоже считают, что смогут это сделать», — заявил Шарангович.





В ночь на 16 октября Девилз примут Чикаго Блэкхоукс. Начало встречи — 2:00 по белорусскому времени.