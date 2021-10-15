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У "Беларуськалия" много лишних денег? Стали известны зарплаты ведущих хоккеистов минского "Динамо"

Российский «Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг 150 самых дорогих хоккеистов КХЛ. В нем оказались и игроки минского «Динамо».



В рейтинге указана базовая годовая зарплата игрока, без учета бонусов.

В списке значатся четыре легионера минского «Динамо». По данным «СЭ» Мальте Стрёмвалль получает $557 тысяч.

Марио Кемпе — $599 тысяч.

Тэйлор Бек и Лукас Бенгтссон – по $627 тысяч.

Напомним, в конце августа Лукашенко попросил «Беларуськалий», главного спонсора «Динамо», не спонсировать «так масштабно» хоккей:

– Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим.

Как видим, это были слова, на деле все иначе.
Источник: gazetaby.com
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