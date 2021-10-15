







рейтинге указана базовая годовая зарплата игрока, без учета бонусов.





В списке значатся четыре легионера минского «Динамо». По данным «СЭ» Мальте Стрёмвалль получает $557 тысяч.





Марио Кемпе — $599 тысяч.





Тэйлор Бек и Лукас Бенгтссон – по $627 тысяч.





Напомним, в конце августа Лукашенко попросил «Беларуськалий», главного спонсора «Динамо», не спонсировать «так масштабно» хоккей:





– Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим.





Как видим, это были слова, на деле все иначе.