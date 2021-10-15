У "Беларуськалия" много лишних денег? Стали известны зарплаты ведущих хоккеистов минского "Динамо"
Российский «Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг 150 самых дорогих хоккеистов КХЛ. В нем оказались и игроки минского «Динамо».
В рейтинге указана базовая годовая зарплата игрока, без учета бонусов.
В списке значатся четыре легионера минского «Динамо». По данным «СЭ» Мальте Стрёмвалль получает $557 тысяч.
Марио Кемпе — $599 тысяч.
Тэйлор Бек и Лукас Бенгтссон – по $627 тысяч.
Напомним, в конце августа Лукашенко попросил «Беларуськалий», главного спонсора «Динамо», не спонсировать «так масштабно» хоккей:
– Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим.
Как видим, это были слова, на деле все иначе.
Источник: gazetaby.com
12:53 15/10/2021
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