







Карамаринов стал шестым Президентом ЕА после Адриана Паулена (1970-1976), Артура Голда (1976-1987), Карла-Олафа Хомена (1987-1999), Хансйорга Вирца (1999-2015) и Свена Арне Хансена (2015-2020). Добромир исполнял обязанности Президента с марта 2020 года после того, как Свен Арне Хансен, скончался в июне 2020 года из-за инсульта.





В своей благодарственной речи новый президент ЕА поблагодарил коллег за их выбор и поддержку, оказанную ему. Также он заявил, пишет Прессбол, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать доверие и продолжит искренне и честно работать на благо европейской легкой атлетики.





Карамаринов родился в Болгарии в 1958 году. Впервые он был избран в Европейский легкоатлетический Совет в 2007 году. Проработав два срока в качестве члена Совета, он был избран первым вице-президентом в 2015 году, а с марта 2020 года исполнял обязанности временного президента. Ранее он был тренером по легкой атлетике и имеет высшее образование в области спортивного менеджмента. На сегодняшний день он является президентом Болгарской легкоатлетической федерации, а также Ассоциации балканских спортивных федераций, сообщает пресс-служба БФЛА.











