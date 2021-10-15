+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За подписи за Бабарико увольняют 2 директоров центров олимпийской подготовки

Подписи за выдвижение Виктора Бабарико на президентские выборы в 2020 году стоили карьеры двум директорам республиканских центров олимпийской подготовки (РЦОП) и тренеру национальной сборной.

Как узнали спортивные журналисты, речь идет о директоре РЦОП по легкой атлетике Анатолии Макаревиче, директоре РЦОП по художественной гимнастике Михаиле Евсюке, а также о старшем тренере сборной по вольной борьбе Юрии Жизневском.

Курьёз ситуации в том, что Макаревича поставили на должность директора год назад. Он всячески поддерживал провластных спортсменов и прессовал атлетов, подписавших письмо За честные выборы. Его предшественника Геннадия Топунова уволили за нежелание наказывать спортсменов, несогласных с властями. Макаревич карательную роль исполнял хорошо: он уволил из РЦОП Дарью Борисевич и Ольгу Мазурёнок.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]