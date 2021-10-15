Как узнали спортивные журналисты, речь идет о директоре РЦОП по легкой атлетике Анатолии Макаревиче, директоре РЦОП по художественной гимнастике Михаиле Евсюке, а также о старшем тренере сборной по вольной борьбе Юрии Жизневском.





Курьёз ситуации в том, что Макаревича поставили на должность директора год назад. Он всячески поддерживал провластных спортсменов и прессовал атлетов, подписавших письмо За честные выборы. Его предшественника Геннадия Топунова уволили за нежелание наказывать спортсменов, несогласных с властями. Макаревич карательную роль исполнял хорошо: он уволил из РЦОП Дарью Борисевич и Ольгу Мазурёнок.