За подписи за Бабарико увольняют 2 директоров центров олимпийской подготовки
Подписи за выдвижение Виктора Бабарико на президентские выборы в 2020 году стоили карьеры двум директорам республиканских центров олимпийской подготовки (РЦОП) и тренеру национальной сборной.
Как узнали спортивные журналисты, речь идет о директоре РЦОП по легкой атлетике Анатолии Макаревиче, директоре РЦОП по художественной гимнастике Михаиле Евсюке, а также о старшем тренере сборной по вольной борьбе Юрии Жизневском.
Курьёз ситуации в том, что Макаревича поставили на должность директора год назад. Он всячески поддерживал провластных спортсменов и прессовал атлетов, подписавших письмо За честные выборы. Его предшественника Геннадия Топунова уволили за нежелание наказывать спортсменов, несогласных с властями. Макаревич карательную роль исполнял хорошо: он уволил из РЦОП Дарью Борисевич и Ольгу Мазурёнок.
09:29 15/10/2021
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