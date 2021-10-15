



В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо на своем льду уступило в овертайме московскому Спартаку — 1:2 ОТ.





В середине первого периода нападающий Александр Хохлачев вывел гостей вперед, пишет Спортарена. Зубры сумели отыграться лишь за 50 секунд до окончания третьего периода усилиями Павла Варфоломеева, который реализовал буллит.





В овертайме москвичи вырвали победу благодаря Йори Лехтеря. Отметим, в составе гостей на лед выходили белорусы Олег Евенко и Иван Дроздов, но очков не набрали.





Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия Зубров. В таблице Западной конференции минчане с 24 баллами остались четвертыми.





В активе Спартака теперь 18 очков и седьмая позиция. Красно-белые прервали серию из трех подряд поражений.