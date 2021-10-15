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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли московскому "Спартаку"

Прервалась семиматчевая победная серия "Зубров".


В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо на своем льду уступило в овертайме московскому Спартаку — 1:2 ОТ.

В середине первого периода нападающий Александр Хохлачев вывел гостей вперед, пишет Спортарена. Зубры сумели отыграться лишь за 50 секунд до окончания третьего периода усилиями Павла Варфоломеева, который реализовал буллит.

В овертайме москвичи вырвали победу благодаря Йори Лехтеря. Отметим, в составе гостей на лед выходили белорусы Олег Евенко и Иван Дроздов, но очков не набрали.

Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия Зубров. В таблице Западной конференции минчане с 24 баллами остались четвертыми.

В активе Спартака теперь 18 очков и седьмая позиция. Красно-белые прервали серию из трех подряд поражений.
Источник: Влад Воронин
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