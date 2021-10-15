Хоккеисты минского "Динамо" проиграли московскому "Спартаку"
Прервалась семиматчевая победная серия "Зубров".
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо на своем льду уступило в овертайме московскому Спартаку — 1:2 ОТ.
В середине первого периода нападающий Александр Хохлачев вывел гостей вперед, пишет Спортарена. Зубры сумели отыграться лишь за 50 секунд до окончания третьего периода усилиями Павла Варфоломеева, который реализовал буллит.
В овертайме москвичи вырвали победу благодаря Йори Лехтеря. Отметим, в составе гостей на лед выходили белорусы Олег Евенко и Иван Дроздов, но очков не набрали.
Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия Зубров. В таблице Западной конференции минчане с 24 баллами остались четвертыми.
В активе Спартака теперь 18 очков и седьмая позиция. Красно-белые прервали серию из трех подряд поражений.
Источник: Влад Воронин
08:42 15/10/2021
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