ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А









21-летний нападающий - приоритетный вариант парижан на случай ухода Килиана Мбаппе. Также, пишет ru.oxu.az, по информации источника ПСЖ уже начал переговоры с агентом норвежца Мино Райолой.





ПСЖ готов предложить Эрлингу самую высокую зарплату в клубе от 38 до 42 млн евро в год без учета бонусов. Парижский клуб рассматривает вариант с контрактом по схеме "2+1".





Контракт Холанда с дортмундской "Боруссией" рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за 75 млн евро. Эта сумма может вырасти до 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели.





Холанд хочет получать в новом клубе не менее 30 млн евро в год. Ранее интерес к нему приписывали "Челси", "Ювентусу", "Пари Сен-Жермен", "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".