+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А

"Пари Сен-Жермен" интересуется норвежским форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.



21-летний нападающий - приоритетный вариант парижан на случай ухода Килиана Мбаппе. Также, пишет ru.oxu.az, по информации источника ПСЖ уже начал переговоры с агентом норвежца Мино Райолой.

ПСЖ готов предложить Эрлингу самую высокую зарплату в клубе от 38 до 42 млн евро в год без учета бонусов. Парижский клуб рассматривает вариант с контрактом по схеме "2+1".

Контракт Холанда с дортмундской "Боруссией" рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за 75 млн евро. Эта сумма может вырасти до 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели.

Холанд хочет получать в новом клубе не менее 30 млн евро в год. Ранее интерес к нему приписывали "Челси", "Ювентусу", "Пари Сен-Жермен", "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]