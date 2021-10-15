+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бензема опередил Месси в опросе среди болельщиков для определения фаворита на награду "Золотой мяч"

Испанское издание Marca провело опрос среди читателей о том, кто должен выиграть "Золотой мяч" в 2021 году.


Победителем голосования стал форвард "Реала" Карим Бензема, набравший 38% голосов. На втором месте с отставанием в один процент оказался нападающий "ПСЖ" Лионель Месси. Замкнул первую тройку лидер "Баварии" Роберт Левандовский (14%), пишет Football.by.

Нападающий "МЮ" Криштиану Роналду набрал 4% голосов.

Церемония награждения "Золотого мяча" 2021 года запланирована в Париже 5 декабря.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]