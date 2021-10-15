Бензема опередил Месси в опросе среди болельщиков для определения фаворита на награду "Золотой мяч"
Испанское издание Marca провело опрос среди читателей о том, кто должен выиграть "Золотой мяч" в 2021 году.
Победителем голосования стал форвард "Реала" Карим Бензема, набравший 38% голосов. На втором месте с отставанием в один процент оказался нападающий "ПСЖ" Лионель Месси. Замкнул первую тройку лидер "Баварии" Роберт Левандовский (14%), пишет Football.by.
Нападающий "МЮ" Криштиану Роналду набрал 4% голосов.
Церемония награждения "Золотого мяча" 2021 года запланирована в Париже 5 декабря.
07:47 15/10/2021
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