"Говорят, что его колено в худшем состоянии, чем считалось ранее. "Реал" не стал продлевать контракт с ним из-за этого", — сказал Эмель.





Ранее появилась информация, пишет Football.by, что медицинский штаб "ПСЖ" считает, что Рамосу пока нельзя играть. Из-за этого у игрока возник конфликт с врачами.





Напомним, Рамос перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.