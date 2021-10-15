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"Реал" не продлил контракт с Серхио Рамосом из-за проблем с коленом

Журналист RMC Фред Эрмель, который близок к окружению руководства мадридского "Реала", сомневается, что защитник "ПСЖ" Серхио Рамос не скоро вернется в строй. У 35-летнего испанца проблемы с коленом.

 
"Говорят, что его колено в худшем состоянии, чем считалось ранее. "Реал" не стал продлевать контракт с ним из-за этого", — сказал Эмель.

Ранее появилась информация, пишет Football.by, что медицинский штаб "ПСЖ" считает, что Рамосу пока нельзя играть. Из-за этого у игрока возник конфликт с врачами.

Напомним, Рамос перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.
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