Голкипер Шербрука Иван Жигалов стал первым белорусским вратарем, сыгравшим в CHL.

Белорус дебютировал в лиге Квебека в матче с Римуски (3:2).





Жигалов также стал первым вратарем из Беларуси, которому удалось одержать победу в одной в одной из трех лиг CHL.

Из натурализованных вратарей в главных юниорских лигах Канады выступали Кевин Лаланд и Дэнни Тэйлор (в 2003-2007 годах), пишет sportarena.by



