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Иван Жигалов первым из белорусов сыграл в юниорской лиге Канады

Вратарь помог Квебеку обыграть Римуски

Голкипер Шербрука Иван Жигалов стал первым белорусским вратарем, сыгравшим в CHL.
Белорус дебютировал в лиге Квебека в матче с Римуски (3:2).

Жигалов также стал первым вратарем из Беларуси, которому удалось одержать победу в одной в одной из трех лиг CHL.
Из натурализованных вратарей в главных юниорских лигах Канады выступали Кевин Лаланд и Дэнни Тэйлор (в 2003-2007 годах), пишет sportarena.by
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