Если не ошибаюсь, ты работаешь в футбольном классе одной из борисовских школ. Расскажи о нем.

Да, на базе школы был создан такой класс. Во-первых, у этих детей нет уроков физкультуры и труда. То есть их учебный процесс заканчивается раньше обычного. Примерно в 13.00 они обедают, в 14.30 — тренировка. Пока позволяет погода, ходим тренироваться на поле ДЮСШ. Общественный транспорт нам не нужен — дорога занимает минут 10-15. Тренировка закончилась, возвращаемся в школу. Да, это не совсем удобно, нужно таскать с собой школьную форму. Поэтому иногда мы занимаемся на базе школы. Все условия для этого предоставлены — душевые, раздевалки, классы с мониторами для теоретических занятий. Да и в зимний период нам помогают со школьным искусственным полем — при содействии ДЮСШ и ФК БАТЭ, который по соглашению может забирать к себе наших лучших ребят, рабочий процесс приносит удовольствие.





И набор в такой спецкласс есть, правильно?

Нужно учитывать, что это дети седьмых-восьмых классов. Они уже не первый день занимаются футболом, знают, чего хотят. Более того, осведомлены и их родители, которые и приводят своих парней. К тому же мамы и папы в курсе, что я, к примеру, очень ответственно отношусь к учебе парней. Делаю так, чтобы футбол не влиял пагубно на их интеллектуальное развитие.





У нас с раннего возраста закладывают в голову футбол, при котором невозможно побеждать на высоком уровне. Почему так?

Эта тема уже набила оскомину... Чтобы было проще понять, приведу пример. Я занимался с малышами семи-восьми лет и почти месяц отрабатывал с ними момент дриблинга и финтов. Потом мы едем на турнир и я хочу увидеть результат своей работы. Но! Не результат на табло, а финты и дрибблинг в разных ситуациях. Я последнему защитнику разрешал идти в обводку, не боясь ошибаться. Потеряешь мяч, забьют тебе — ничего страшного. Цель нашей поездки — закрепить изученное за прошедший месяц. Как итог — на том турнире мы заняли пятое или шестое место. А выиграла команда, которая максимально упростила свой футбол передачами на "столба" и "толканием" мяча в ворота. Здесь еще и момент с родителями. Они могут давить на ребенка и давать ему установки, которые различаются с теми, что предлагает тренер. А все потому, что родители хотят видеть медали и кубки у своего ребенка, а уж каким путем они будут завоеваны — не столь важно. Пытаюсь объяснять мамам и папам свое видение, и многие соглашаются с ним, но не все. Видел и примеры, когда детские тренеры с бровки оскорбляют детей. Понятно, это все не доходило до нецензурщины, но если ты просто повышаешь голос на играющего ребенка — о какой психологической стабильности идет речь? У нас некоторые школы не чураются этого принципа. Результат любой ценой приводит к тому, что родители видят: ага, ребенок возвращается с медалями, с кубками, значит, тренер там отличный, я продолжу нести туда деньги, если школа частная.



