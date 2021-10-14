



Сегодня в Доме футбола прошло очередное заседание исполнительного комитета ассоциации "Белорусская федерация футбола". На нем заместитель председателя Михаил Ботников "довел до сведения участников заседания рекомендации о мерах по оптимизации средств футбольных клубов".





В итоге исполком решил принять информацию к сведению и "рекомендовать руководству и игрокам футбольных клубов "Беларусбанк - чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди мужских команд высшей лиги" провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств футбольных клубов".





Кроме того, футбольные функционеры решили, что в этом году из третьего во второй дивизион поднимутся не 4, а 5 команд. Связано это с тем, что 28 июля этого года футбольный клуб "Спутник-Речица" был исключен из состава участников "Беларусбанк – Высшей лиги".



