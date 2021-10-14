...Мы с Максимом наслаждаемся теплой осенью в родной Беларуси, из окна его нового авто глядим, как, кружась, падают на землю и блестящий капот золотые листья. Это всегда приятно, когда труд человека оценивается достойно. Вот и спортивные успехи Недосекова позволили ему насладиться покупкой новехонького изящного BMW. Очень недешевого. И не в кредит. Это к вопросу о том, как белорусское государство заботится о своих героях. Представляю, как разрывает от зависти Тимановскую! — пишет автор материала.





Ранее в Инстаграме Недосеков опубликовал снимок машины, напоминающей BMW модели "M4 Competition". Такое авто в зависимости от комплектации стоит в салоне от 100 до 120 тысяч долларов.





На Олимпийских играх в Токио белорусский прыгун в высоту завоевал бронзовую медаль.



