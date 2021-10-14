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Спортивные успехи Недосекова позволили ему купить новый BMW. И очень недешевого

На сайте sb.by вышел материал "Максим Недосеков любит правду, прыжки и жизнь", в котором сообщается, что легкоатлет приобрел дорогой автомобиль.

...Мы с Максимом наслаждаемся теплой осенью в родной Беларуси, из окна его нового авто глядим, как, кружась, падают на землю и блестящий капот золотые листья. Это всегда приятно, когда труд человека оценивается достойно. Вот и спортивные успехи Недосекова позволили ему насладиться покупкой новехонького изящного BMW. Очень недешевого. И не в кредит. Это к вопросу о том, как белорусское государство заботится о своих героях. Представляю, как разрывает от зависти Тимановскую! — пишет автор материала.

Ранее в Инстаграме Недосеков опубликовал снимок машины, напоминающей BMW модели "M4 Competition". Такое авто в зависимости от комплектации стоит в салоне от 100 до 120 тысяч долларов.

На Олимпийских играх в Токио белорусский прыгун в высоту завоевал бронзовую медаль.
pressball.by
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