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АБФФ рекомендовала клубам провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда

Сегодня, 14 октября, в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола". Об этом сообщает bff.by.

Заседание главного исполнительного органа Ассоциации началось с утверждения Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов. В итоге регламент был утверждён. При этом сроки лицензирования клубов "Беларусбанк — Высшей лиги" изменены. Процесс лицензирования к сезону 2022 начнется 10 ноября текущего года и завершится в начале февраля 2022 года (до жеребьевки календаря элитного дивизиона).

Затем был рассмотрен вопрос об изменении в Положение о чемпионате Республики Беларусь по футболу 2021 года среди команд второй лиги. В связи с тем, что по итогам заседания Исполкома 28 июля этого года футбольный клуб "Спутник-Речица" был исключён из состава участников "Беларусбанк — Высшей лиги", в Положение внесено изменение, касающееся ротации между Первой и Второй лигами. В этом году из третьего во второй дивизион поднимутся не 4 (как в предыдущей версии документа), а 5 команд.

Далее с докладом "О санитарно-эпидемиологической обстановке" выступил начальник медицинского сектора технического центра Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Александр Падута. Он отметил, что состоялось заседание медицинского комитета АБФФ в ходе которого была проанализирована санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, а также последние изменения в протоколе УЕФА по возврату к игре. 

В соответствии с новой редакцией документа УЕФА при проведении международных матчей в красную зону стадиона имеют доступ не только лица с отрицательным ПЦР-тестом на наличие COVID-19, но и лица с сертификатом о вакцинации, либо справкой о выздоровлении. 

На заседание Исполнительного комитета также была приглашена директор государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта" Ирина Малеваная, которая подробно рассказала о характеристиках всех существующих вакцин и еще раз подчеркнула острую необходимость прохождения вакцинации. 

Ирина Анатольевна также отметила, что большинство людей, находящихся в стационаре в тяжелом состоянии, не были вакцинированы. С учётом роста количества инфицированных и более агрессивной формой коронавируса, а также принимая во внимание случаи заболевания COVID-19 футболистов и тренеров футбольных клубов и сборных команд, до 31 декабря 2021 года во всех белорусских футбольных клубах рекомендовано провести вакцинацию. Исполком предложение поддержал.

После этого с докладом "О мероприятиях по подготовке женской национальной и молодежной сборных команд Республики Беларусь по футболу к Олимпийским играм 2024 года в Париже" выступил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик. 

Более детально о подготовке и выступлениях национальной женской сборной в квалификации чемпионата мира ФИФА 2023 рассказал главный тренер Юрий Малеев. С докладом о перспективах молодёжной (U-21) сборной в отборочном цикле чемпионата Европы УЕФА 2023 выступил главный тренер команды Сергей Ясинский.

В конце заседания Исполком избрал в члены медицинского комитета АБФФ Малеваную И.А., а заместитель Председателя Михаил Ботников довёл до сведения участников заседания рекомендации о мерах по оптимизации средств футбольных клубов. Заслушав и обсудив доклад Михаила Юрьевича, Исполнительный комитет решил принять информацию к сведению и рекомендовать руководству и игрокам футбольных клубов "Беларусбанк — чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди мужских команд высшей лиги" провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств футбольных клубов.
Источник: pressball.by
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