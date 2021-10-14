Напомним, белорусы под его руководством заняли предпоследнее место.





— Сейчас потихоньку ищу работу. Желание тренировать есть. Оно всегда было. Не считаю, что на чемпионате мира был огромнейший провал. Мы старались, но выполнить задачу было очень сложно. Хоккей сейчас сильно развился, а нам где-то не хватило везения, вратарского мастерства, ну, и нападающим нужно было лучше сыграть.





Да и я подписывал с федерацией контракт на два года, но, по сути, он был однолетним. За этот срок очень сложно выполнить задачу. Конечно, глядя на ситуацию сегодня, многие вещи изменил как по составу, так и в подготовке.





— Сказался пандемийный 2020?





— Конечно. Чемпионат мира, который планировался в Швейцарии, дал бы много пищи для размышлений. И уже к ЧМ-2021 мы могли начать двигаться в нужном направлении.





К тому же игроки, на которых мы делали ставку, стали тренироваться за шесть дней до чемпионата мира. Хоккеист, который серьезно не готовится к такому турниру, не может выступить хорошо. Результат это показал. Да и каждый тренер хочет, чтобы его хоккеисты выступали лучше.





— Что бы вы сделали по-другому?





— Не брал бы игроков, которые просились приехать в сборную попозже. Если хоккеист не готов, он не сыграет. Для всех чемпионат мира – соревнование номер один. Оно проводится в конце сезона как раз для того, чтобы спортсмен подошел к нему в оптимальной форме.





Некоторые из наших переставали играть уже в начале марта, а приехали в сборную 9-10 мая. Если посчитать, это около семидесяти дней без тренировок. Я понимаю, отдохнуть нужно, но за неделю ты не подготовишься, каким бы ты великим ни был. Выступили так, как смогли, — сказал Захаров.





На турнире в Риге белорусы замкнули свою группу, добыв лишь одну победу. Команда Захарова забросила меньше всего шайб по ходу мирового форума.





После чемпионата мира специалист был отправлен в отставку, а его место занял Крэйг Вудкрофт.