No comments: АБФФ отказала "Энергетику-БГУ" в переносе матча - там полкоманды болеет COVID
АБФФ отказала «Энергетику-БГУ» в переносе матча 26-го тура против брестского «Динамо», который запланирован на 17 октября.
Накануне пресс-служба клуба заявила, что после пройденного тестирования, проведенного в понедельник после утренней тренировки команды, было установлено, что тренеры команды Владимир Белявский и Сергей Омельянчук, а также футболисты: Артем Макавчик, Айк Мусаханян, Алексей Лаврик, Максим Омельянчук, Александр Булычев, Бобир Абдихоликов и Шахзодбек Убайдуллаев инфицированы вирусом COVID-19.
В связи с чем клуб направил в федерацию письмо с просьбой перенести матч против брестчан.
13:13 14/10/2021
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