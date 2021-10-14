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У футболиста сборной Уэльса обнаружили рак

Футболисту сборной Уэльса Дэвиду Бруксу поставили диагноз лимфома Ходжкина.



Об этом полузащитник написал в своем Twitter-аккаунте.

"У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, курс лечения я начну на следующей неделе. Несмотря на то, что этот диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный, и я уверен, что смогу полностью восстановиться и вернуться в игру как можно скорее", - написал 24-летний футболист "Борнмута", цитирует ru.oxu.az.
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