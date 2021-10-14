У футболиста сборной Уэльса обнаружили рак
Футболисту сборной Уэльса Дэвиду Бруксу поставили диагноз лимфома Ходжкина.
Об этом полузащитник написал в своем Twitter-аккаунте.
"У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, курс лечения я начну на следующей неделе. Несмотря на то, что этот диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный, и я уверен, что смогу полностью восстановиться и вернуться в игру как можно скорее", - написал 24-летний футболист "Борнмута", цитирует ru.oxu.az.
09:34 14/10/2021
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