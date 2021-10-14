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Стартовала заявочная кампания по проведению чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Претенденты на проведение Евро-2028 станут известны 5 апреля 2022 года. Хозяин турнира будет выбран в сентябре 2023 года.



УЕФА объявил о старте заявочной кампании для стран, которые заинтересованы в проведении чемпионата Европы в 2028 году. Потенциальные хозяева Евро-2028 должны заявить о желании провести турнир до 23 марта 2022 года.

5 апреля следующего года УЕФА объявит претендентов на проведение континентального первенства, пишет Спортарена. В сентябре 2023 года будет определен хозяин Евро-2028.

Также УЕФА сообщил, что заинтересованные страны должны предоставить 10 стадионов, один из которых должен вмещать не менее 60 тысяч зрителей.

Отмечается, что если победит совместная заявка нескольких стран (три и больше), то автоматическая квалификация на Евро-2028 не гарантируется всем ассоциациям. Решение по этому вопросу будет принято позже.

УЕФА планирует, что на Евро-2028 выступит 24 команды, однако регламент турнира еще не утвержден, поэтому количество участников может измениться.

Ранее сообщалось, что заявки на проведение Евро-2028 подадут: Италия, Румыния/Греция/Сербия/Болгария, а также Дания/Швеция/Норвегия/Финляндия.

На Евро-2020, который проводился в 11 городах Европы, победу одержала Италия. Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии.
Источник: Артур Борис
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