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Главный тренер женской сборной Беларуси предложил создать отделения гандбола в средне-специальных учреждениях образования

Главный тренер женской сборной Беларуси Александр Сытько в ходе заседания исполкома БФГ предложил создать отделения гандбола в средне-специальных учреждениях образования.



"Александр Сергеевич отметил, что для формирования сборной нужны новые современные решения. На протяжении длительного времени формирование национальной команды происходило по принципу поступления в РГУОР. Данная система могла работать только в Минске. По областным центрам Беларуси в училищах олимпийского резерва нет бюджетных мест на игровые виды спорта, и целенаправленная подготовка там не ведется. Количество мест в РГУОРе ограничено. По этой причине нет хорошей конкуренции между будущими игроками сборной.

Мы пришли к тому, что к 11 классу у тренера в ДЮСШ не сохраняется того количества игроков-девушек, которое было на начальном этапе. Например, в Спартакиаде школьников принимают участие около 200 детей, а уже в Олимпийских днях молодежи — только те, которые учатся в РГУОРе. Поэтому необходимо заинтересовать детей заниматься гандболом как можно дольше.

С этой целью, пишет Прессбол, Александр Сергеевич внес предложение создать в средне-специальных учреждениях образования отделения гандбола. В результате работы такого проекта можно увеличить количество команд, выступающих в чемпионате Беларуси, привлечь перспективную молодежь для занятия гандболом на более высоком профессиональном уровне, создать профессиональную конкурентоспособную среду среди гандболисток. Тем самым это позволит формировать более качественно и на должном уровне национальную команду страны.

Члены исполкома приняли к сведению информацию главного тренера женской национальной команды Александра Сергеевича Сытько", — говорится в сообщении пресс-службы БФГ.
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