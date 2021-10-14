







"Александр Сергеевич отметил, что для формирования сборной нужны новые современные решения. На протяжении длительного времени формирование национальной команды происходило по принципу поступления в РГУОР. Данная система могла работать только в Минске. По областным центрам Беларуси в училищах олимпийского резерва нет бюджетных мест на игровые виды спорта, и целенаправленная подготовка там не ведется. Количество мест в РГУОРе ограничено. По этой причине нет хорошей конкуренции между будущими игроками сборной.





Мы пришли к тому, что к 11 классу у тренера в ДЮСШ не сохраняется того количества игроков-девушек, которое было на начальном этапе. Например, в Спартакиаде школьников принимают участие около 200 детей, а уже в Олимпийских днях молодежи — только те, которые учатся в РГУОРе. Поэтому необходимо заинтересовать детей заниматься гандболом как можно дольше.





С этой целью, пишет Прессбол, Александр Сергеевич внес предложение создать в средне-специальных учреждениях образования отделения гандбола. В результате работы такого проекта можно увеличить количество команд, выступающих в чемпионате Беларуси, привлечь перспективную молодежь для занятия гандболом на более высоком профессиональном уровне, создать профессиональную конкурентоспособную среду среди гандболисток. Тем самым это позволит формировать более качественно и на должном уровне национальную команду страны.





Члены исполкома приняли к сведению информацию главного тренера женской национальной команды Александра Сергеевича Сытько", — говорится в сообщении пресс-службы БФГ.















