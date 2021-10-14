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Энергетик-БГУ подтвердил информацию о вспышке коронавируса в команде

Заболели девять человек, включая и главного тренера

Фото energetikbgu.by

Семеро игроков и два тренера Энергетика-БГУ, в том числе наставник команды Владимир Белявский, сдали положительные тесты на коронавирус.

— После пройденного тестирования, проведенного в понедельник после утренней тренировки команды в Минске, было установлено, что тренеры команды Владимир Белявский и Сергей Омельянчук, а также футболисты Артем Макавчик, Айк Мусаханян, Алексей Лаврик, Максим Омельянчук, Александр Булычев, Бобир Абдихоликов и Шахзодбек Убайдуллаев были инфицированы вирусом COVID-19.
 
В соответствии с медицинскими правилами и протоколами УЕФА, пишет Спортарена, они покинули тренировочную базу сразу после получения результатов и продолжили свое пребывание уже в домашней изоляции.

Все игроки и профессиональный персонал команды получили отрицательные результаты в дальнейших тестах, так что оставшиеся члены нашей команды доступны для игры против бресткого Динамо,  — говорится в сообщении пресс-службы Энергетика-БГУ.

Матч с брестским Динамо в рамках 26-го тура высшей лиги пройдет 17 октября.
Источник: Артур Борис
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