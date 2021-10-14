Вячеслав Глеб, Александр Шагойко и Артем Концевой получили тренерские лицензии УЕФА категории "В"
Двадцать белорусских специалистов успешно прошли обучение и получили тренерские лицензии УЕФА категории "В".
Среди них известные в недавнем прошлом футболисты Вячеслав Глеб, Александр Шагойко и Артем Концевой.
Также обладателями лицензий стали Павел Волчецкий, Алексей Головин, Сергей Гриб, Егор Дмитрачков, Сергей Дорохович, Игорь Кондратьев, Павел Корбут, Виталий Машковцев, Владимир Петров, Владимир Поляков, Павел Рощин, Александр Тишуров, Олег Трубило, Алексей Фурса, Вадим Чечет, Ренат Шулунов и Павел Ясинский, сообщает Прессбол со ссылкой на пресс-служба БФФ.
07:52 14/10/2021
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