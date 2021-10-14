UFC уволил избившего двух женщин бойца©MMA Fighting





"В UFC убеждены, что мистер Пенья должен решить проблемы, вставшие перед ним и в легальном поле, и в области душевного здоровья. Мы уведомили его менеджмент, что контракт будет разорван", - говорится в заявлении организации.





Вечером 9 октября Пенья был арестован полицией за избиение своей подруги, пишет vesti.kz. Как отмечается в протоколе, американец нанес "множество ударов кулаком". Одна женщина попыталась вмешаться в конфликт и также получила удар от Пеньи. Обе жертвы избиения получили травмы. Пенья позже был выпущен под залог после уплаты шести тысяч долларов.





Последнее выступление в UFC для Пеньи - апрельский поединок против Александра Муньоза. Тогда американец вышел победителем. Всего на его счету девять побед при трех поражениях.