В Глобальной ассоциации смешанных единоборств (GAMMA) отреагировали на отказ украинской стороны принимать российских бойцов на чемпионате Европы в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.





GAMMA выступила против дискриминации. В заявлении организации подчеркивается, что турнир может быть перенесен, если принимающая сторона не позволит выступать атлетам по политическим причинам. Таким образом, GAMMA опровергла заявление украинской стороны об одобрении ее отказа принимать российских бойцов, а сама Украина столкнулась с угрозой лишиться права на проведение ЧЕ.





Глава украинской федерации Владимир Тесля утверждал, что Киев готов принять чемпионат Европы, который было решено перенести из Грузии из-за эпидемиологической обстановки. При этом функционер подчеркнул, что у Украины есть единственное требование — на турнире не должно быть россиян. Тесля ссылался на согласие на такую меру со стороны GAMMA.





Чемпиона Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября, пишет Лента.ру.



