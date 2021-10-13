"Дернуть одну ситуацию, за этой ситуацией посыплется ворох тех или иных моментов, которые надо улучшать, но надо банально развивать свои турниры, развивать высшую лигу, развивать медийность, освещение развивать, развивать, как она проводится, где она проводится, в каких условиях, на каких полях. Мне кажется, надо отталкиваться от верхушки и двигаться поступательно вниз.





У нас говорят о том, и я считаю, тоже верно говорят, что надо с детского футбола начать, наверное, надо и с детского начинать, но вопрос, сколько мы с этого детского футбола начинаем?", – сказал Биончик.



