Тебя отсеяли в последний момент перед чемпионатом мира — какие эмоции испытывал тогда?

Естественно, было неприятно. Готовился, рассчитывал оказаться в составе, надеялся... Все-таки ни разу еще не бывал на таком крупном турнире. Конечно, хотелось бы поехать, помочь команде. Я же еще, кстати, в начале сборов получил травму, о которой, вероятно, никто и не знал. Не могу сказать, что это была мечта всей жизни [сыграть на чемпионате мира], но была такая цель, поэтому с травмой тренировался, работал, но случилось что случилось. И время уже не вернуть. Считаю, что не нужно об этом жалеть или что-то еще говорить, думать. Что было, то было. Все, что случается, то к лучшему. Все это делает тебя сильнее.





Нет обид на тренерский штаб сборной?

А чего мне на них обижаться? Сколько тренеров, столько и мнений. Это была их ответственность, их выбор, их состав, их команда. Они поехали, выступили, и результат тоже их.





Могу заблуждаться, но именно Захаров говорил, что тебе нужно работать над броском. Поэтому ты так сосредоточился на этом компоненте?

От него действительно звучали такие слова, но он был не первым и не последним, кто говорил об этом. Я и сам понимаю, что нужно работать над этим компонентом, да и с Михаилом Юрьевичем Грабовским мы весь сезон бросали. Он давал разные упражнения на льду и летом рекомендовал усиленно поработать над броском.





А как ты в целом относишься к критике?

Положительно! Лучше же, когда называют вещи своими именами, когда знаешь все как есть на самом деле. Только так можно расти и прибавлять с каждым сезоном.





Правильно понимаю, что непопадание на чемпионат мира мотивировало тебя больше работать летом?

Можно и так сказать. Я и так понимал, что этот сезон очень важный для меня и нужно показать себя. В первую очередь именно это меня мотивировало. Хотя, надо признаться, непопадание на чемпионат мира тоже сыграло свою роль. Понятно, что было неприятно, есть какой-то осадок, но я старался не зацикливаться на этом.





Ты сказал, что этот сезон важен для твоей карьеры. Летом могло что-то произойти, из-за чего ты бы оказался не в "Динамо"?

Да, предложения были, но я решил остаться. Потому что остался тренерский штаб, некоторые хоккеисты, поэтому я понимал, что будет хорошая команда, хороший сезон, что будет доверие ко мне. И то, что на данный момент Динамо — это лучшее место для моего развития, - приводит слова игрока sportarena.by.









Фото: ФХБ



