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Норвежское издательство извинилось перед российским лыжником за ошибку

Норвежское Kagge Forlag перепутало Сергея и Евгения Устюговых в книге о биатлонистах Тарьее и Йоханнесе Бё. По мнению издательства, из контекста очевидно, что речь идет именно о Евгении Устюгове, в электронной версии ошибку уже исправили

Норвежское издательство извинилось перед двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым за то, что перепутало его с биатлонистом Евгением Устюговым в вышедшей этой осенью книге о Тарьее и Йоханнесе Бё. Об этом сообщает NRK.

«В предложении, где неправильно назван Сергей Устюгов, ясно, что речь идет о биатлоне. Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что это не может быть Сергей Устюгов, он не занимается биатлоном. Kagge Forlag берет на себя полную ответственность за эту ошибку», — сказал издатель Йорунн Сандсмарк.

Он отметил, что ошибка будет исправлена в будущих тиражах книги. В электронной версии ошибку уже исправили.

Имя Сергея Устюгова упоминается в книге в контексте допингового скандала с Евгением Устюговым. В октябре 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, включая две золотые медали на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

Устюгов подал апелляцию, решения по перераспределению медалей в мужской эстафете на ОИ-2014 еще не было. Устюгов в составе сборной России завоевал там золото, норвежцы с братьями Бё в квартете стали четвертыми.
Источник: РБК
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