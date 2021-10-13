Коронавирус продолжает косить футболистов: заразились игроки "Сморгони"
Четверо игроков Сморгони заразились коронавирусом. Положительный тест сдал также главный тренер Игорь Трухов.
Сморгонь готовится к поединку против Витебска в усеченном составе из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.
Положительные тесты сдали вратарь Даниил Шапко, защитник Зади Бенито, полузащитник Дмитрий Сибилев и Даниил Силинский.
Также заражен главный тренер Сморгони Игорь Трухов.
В ближайшей встрече командой будут руководить Леонид Ковель и Владимир Кухлей.
Сморгонь с 13 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Высшей лиги. 16 октября команда примет Витебск.
Источник: sportarena.by
13:19 13/10/2021
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