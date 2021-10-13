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Коронавирус продолжает косить футболистов: заразились игроки "Сморгони"

Четверо игроков Сморгони заразились коронавирусом. Положительный тест сдал также главный тренер Игорь Трухов.


Сморгонь готовится к поединку против Витебска в усеченном составе из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.

Положительные тесты сдали вратарь Даниил Шапко, защитник Зади Бенито, полузащитник Дмитрий Сибилев и Даниил Силинский.

Также заражен главный тренер Сморгони Игорь Трухов.

В ближайшей встрече командой будут руководить Леонид Ковель и Владимир Кухлей.

Сморгонь с 13 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Высшей лиги. 16 октября команда примет Витебск.
Источник: sportarena.by
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