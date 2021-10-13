



Сморгонь готовится к поединку против Витебска в усеченном составе из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.





Положительные тесты сдали вратарь Даниил Шапко, защитник Зади Бенито, полузащитник Дмитрий Сибилев и Даниил Силинский.





Также заражен главный тренер Сморгони Игорь Трухов.





В ближайшей встрече командой будут руководить Леонид Ковель и Владимир Кухлей.





Сморгонь с 13 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Высшей лиги. 16 октября команда примет Витебск.