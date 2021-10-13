Крэйг Вудкрофт: рекорд? Впервые слышу









Сегодня минское "Динамо" добыло седьмую победу кряду. Это рекордный показатель под вашим руководством. Как можете оценить игру команды и свой вклад?

Касательно этого факта: впервые слышу. Про серию побед можно сказать, что это все идет от игроков. В последнее время у нас получалось много хороших матчей, где мы показывали качественную командную игру, плюс хоккеисты показывали свое индивидуальное мастерство, брали на себя ответственность и делали разницу, которая приносила победы. Я горжусь успехом нашей команды. Это очень здорово. Как я уже говорил, мы далеки от идеала, мы можем играть лучше. И несмотря на это, мы побеждаем и набираем очки. Парни это понимают и продолжают работать. В дальнейшем мы будем играть еще лучше...





По моему мнению, сегодня команда показала игру в атаке, которую все ждут. Но так, как мы играли в обороне, я бы не хотел видеть никогда. Насколько вы с этим согласны?

Команда действительно неплохо смотрелась в атаке, провела несколько хороших длинных опасных смен в зоне атаки. Мы показали хладнокровие, опасно сыграли перед воротами и много бросали. Но также у нас была не лучшая игра в защите. Это не столько системные проблемы, сколько невынужденные потери. "Куньлунь" — это более серьезный соперник, чем многие думают. Основная наша проблема была в том, что невнимательно, не бережно играли с шайбой, поэтому создавали много неприятностей сами себе. Если мы сможем убрать эти недочеты, то сможем играть еще лучше.





Пару вопросов о следующем матче со "Спартаком". Как сдержать Олега Евенко и Ивана Дроздова, которых вы очень хорошо знаете?

Мы готовимся к предстоящему матчу, но большее внимание уделяем стилю игры соперника: как действуют в разных ситуациях и так далее. Конечно, обращаем внимание на их ключевых хоккеистов. Олег и Иван — оба хорошие игроки. Они вернутся сюда и будут мотивированы помочь своей команде победить. Нам нужно просто играть в свой хоккей, показывать свою лучшую игру и побеждать. "Спартак" — это хорошая команда, у них новый тренер и новый стиль игры. В московском клубе есть лидеры, которые умеют делать результат матча. Нам нужно сейчас отдохнуть физически и ментально, а после готовиться к предстоящему поединку.





Тот факт, что эта победа может позволить возглавить Западную конференцию, придаст дополнительную мотивацию вам лично и команде?

Парни посмотрят в таблицу — и это должно придать им дополнительную мотивацию. Быть на первом месте — это приятно. Но мы не будем фокусироваться на том, чтобы там находиться. Для нас важнее сделать акцент на процессе для достижения побед. Результаты будут говорить сами за себя в таком случае. Мы можем выиграть любую команду в любом месте, если играем по нашей системе. Мы заслуживаем победы. Парни уже это чувствуют и им, конечно, будет приятно победить и возглавить таблицу, — пишет Прессол со ссылкой на hockey.by.







