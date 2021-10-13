



Ранее команда дважды уступила Бельгии (0:8, 0:1), а также Уэльсу (2:3), Чехии (0:1) и Эстонии (0:2). Кроме того, было поражение от Азербайджана (1:2) в товарищеской игре. Общий счет забитых и пропущенных мячей — 3:19. Таким образом, пишет The-village.me сборная всего в одном шаге от повторения антирекорда 1997 года, когда проиграла 8 матчей подряд. Впереди еще две встречи: поединки со сборными Чехии и Уэльса. Теоретически, с учетом товарищеского матча, серия поражений может составить 9 подряд.





Любопытно при этом, что нынешний состав сборной — самый «дешевый» за всю историю, подметили в SmartPress.





Совокупная трансферная стоимость игроков сборной Беларуси, по оценке портала transfermarkt.de, составляет всего 10 миллионов евро. Примерно столько же стоят игроки волгоградского «Ротора» — команды, занимающей сейчас 12-е место в ФНЛ, втором дивизионе чемпионата России.





А средняя стоимость игрока национальной команды составляет всего 418 тысяч евро. Столь дешево сборная страны не стоила еще никогда. Даже в прошлом сезоне совокупная стоимость ее игроков составляла 22,5 миллиона евро. В 2015-м — 28,6 миллиона евро, а средняя стоимость игрока составляла 894 тысяч евро. В 2010-м — 35 миллиона евро. А самой дорогой национальная сборная была в 2012-м году — 42,6 миллиона евро общая трансферная стоимость игроков, средняя стоимость игрока — более 1 миллиона евро.





На данный момент в рейтинге цен сборных мира команда Беларуси находится на 100-м месте — ниже Коморских островов и Кюрасао. Среди европейских сборных — на 46-й позиции. И это примерно соответствует положению в рейтинге ФИФА (90-е место в мире и 39-е — в зоне УЕФА).