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Роналду оформил дубль за 13 минут матча с Люксембургом, реализовав два пенальти

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче отборочного тура чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Люксембурга.



36-летний португалец успешно реализовал два пенальти с разницей в пять минут. Таким образом, он оформил дубль уже к 13-й минуте матча. На 17-й минуте игры Бруну Фернандеш увеличил преимущество хозяев поля, сделав счет 3:0.

Всего Роналду восемь раз поражал ворота сборной Люксембурга, пишет ru.oxu.az. Чаще от форварда не пропускала ни одна национальная команда.

9 октября в товарищеском матче против сборной Катара Роналду установил сразу три рекорда. Он принял участие в 181-м матче за национальную команду, опередив испанца Серхио Рамоса. Также он отметился 112-м мячом на уровне сборных, улучшив собственный мировой рекорд. Также форвард поразил ворота 46-й национальной команды в своей карьере.

Роналду выступает за сборную с 2003 года. В 2016-м году он стал чемпионом Европы.
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