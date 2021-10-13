







36-летний португалец успешно реализовал два пенальти с разницей в пять минут. Таким образом, он оформил дубль уже к 13-й минуте матча. На 17-й минуте игры Бруну Фернандеш увеличил преимущество хозяев поля, сделав счет 3:0.





Всего Роналду восемь раз поражал ворота сборной Люксембурга, пишет ru.oxu.az. Чаще от форварда не пропускала ни одна национальная команда.





9 октября в товарищеском матче против сборной Катара Роналду установил сразу три рекорда. Он принял участие в 181-м матче за национальную команду, опередив испанца Серхио Рамоса. Также он отметился 112-м мячом на уровне сборных, улучшив собственный мировой рекорд. Также форвард поразил ворота 46-й национальной команды в своей карьере.





Роналду выступает за сборную с 2003 года. В 2016-м году он стал чемпионом Европы.