Виктория Азаренко победила Александру Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко обыграла в двух сетах свою соотечественницу Александру Саснович в 1/8 финала представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе. Игра продолжалась 1 час 31 минуту. За матч Азаренко исполнила 2 эйса (против 0 у Саснович), допустила 6 двойных ошибок (5), выиграла 46,8 процента первой подачи (63,5) и 5 из 8 брейк-пойнтов (3 из 9).