Виктория Азаренко победила Александру Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко обыграла в двух сетах свою соотечественницу Александру Саснович в 1/8 финала представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе. Игра продолжалась 1 час 31 минуту. За матч Азаренко исполнила 2 эйса (против 0 у Саснович), допустила 6 двойных ошибок (5), выиграла 46,8 процента первой подачи (63,5) и 5 из 8 брейк-пойнтов (3 из 9).
В 1/4 финала Азаренко сразится с Джессикой Пегулой (24 ВТА, США, 19), которая на предыдущей стадии соревнований разгромила украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:1, пишет Прессбол
"BNP Paribas Open", Индиан-Уэллс, США
Турнир категории ВТА 1000
Призовой фонд — 8 761 725 долларов
Одиночный разряд. 1/8 финала
Виктория Азаренко (32 ВТА, Беларусь, 27) — Александра Саснович (100 ВТА, Беларусь) — 6:3, 6:4
08:20 13/10/2021
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